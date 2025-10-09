Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς - Real.gr

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε σήμερα τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

«Τώρα όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να τελειώσουν», έγραψε στο X προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα και είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση.