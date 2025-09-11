Η Πολωνία επέβαλε απαγόρευση πτήσεων drones στα ανατολικά της χώρας - Real.gr

«Η Μόσχα δοκιμάζει την ανοχή μας», λέει ο Τουσκ.

Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων drones επέβαλε η Πολωνία στα σύνορα με Λευκορωσία και Ουκρανία μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου για λόγους εθνικής ασφάλειας μετά την πρωτοφανή παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones.

Η Μόσχα δοκιμάζει την ανοχή της χώρας, είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός κι ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ για τα αντανακλαστικά του.

Στην Πολωνία, οι κάτοικοι στο χωριό Βιρίκι Βόλα της Πολωνίας ακόμη προσπαθούν να ξεπεράσουν τον φόβο.

Οι ζημιές από τα drones που καταρρίφθηκαν είναι εμφανείς στα σπίτια της περιοχής, η οποία απέχει σχεδόν 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Πολωνοί στρατιώτες χτενίζουν την περιοχή για να μαζέψουν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν να βεβαιωθεί η χώρα προέλευσης των drones.

Στελέχη του πολωνικού στρατού απομακρύνουν μπάζα και τούβλα τα οποία κατέπεσαν σε παρακείμενη οικία.

Η κυβέρνηση στην Πολωνία από την πρώτη στιγμή είχε κατηγορήσει τη Ρωσία.

Μάλιστα ανησυχεί ιδιαίτερα για επανάληψη του σκηνικού και για το λόγο αυτό έχει απαγορεύσει τις πτήσεις drones στα ανατολικά εδάφη της χώρας.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι σημείωσε: «Ήταν μια προσπάθεια και μια πρόκληση να δοκιμαστούν οι μηχανισμοί λειτουργίας εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ετοιμότητά μας να αντιδράσουμε».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, κατά την επίσκεψή του σε αεροπορική βάση, ευχαρίστησε τα στελέχη και το ΝΑΤΟ για την άμεση ανάληψη δράσης και την αναχαίτιση της απειλής.

«Όλοι γνωρίζουν ότι οι ενέργειές σας, οι δικές σας και των συναδέλφων σας, σε αυτήν την περίπτωση από την Ολλανδία, αλλά και η συμμαχική συνεργασία γενικότερα, όλα αυτά είναι σημαντικά όχι μόνο για την Πολωνία».