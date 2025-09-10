Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο - Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια - Real.gr

Σε κατάρριψη ρωσικών drones προχώρησαν τα ξημερώματα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Πολωνίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

Poland scrambled jets, shuttered Warsaw Airport, and issued NOTAMs for Warsaw, Lublin, Rzeszow, and Modlin due to Russian drone violating airspace from Ukraine. #Russia_Ukraine_War Ground air defense is on high alert; fighter jets seen over Rzeszów. Polish military fully… pic.twitter.com/59KRo5ohlQ — GeoTechWar (@geotechwar) September 10, 2025

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

🇷🇺🇵🇱 Fighter jets were scrambled in the Lublin area in eastern Poland in response to several Russian Geran-2 drones repotedly entering Polish airspace A U.S. Air Force F-35 operating near Mielec—refueled midair by a NATO Airbus A330—triggered a 7600 squawk code, signaling a… pic.twitter.com/K10qZ9OCSL — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 9, 2025

BREAKING: Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets can be heard flying over eastern Poland, Woking hard to shoot down a swarm of Russian suicide drones flying in Polish airspace pic.twitter.com/vxbsZzMP4i — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο κ. Τουσκ μέσω X. Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Υπουργός Άμυνας: Μαχητικά της Πολωνίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» στον εναέριο χώρο της

Καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025

CNN: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο ενημερώθηκε για τα drones της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.

Έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, ανάμεσά τους και το διεθνές αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τρίτης, λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας», σύμφωνα με ειδοποιήσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Τα άλλα τρία αεροδρόμια που έκλεισαν είναι το αεροδρόμιο Ρζέσουφ–Γιασιόνκα, το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, σύμφωνα με τις ίδιες ειδοποιήσεις της FAA.

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας έρχεται λίγες ώρες μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως είχε ανακοινώσει η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, προειδοποιώντας για απειλή κοντά στις πόλεις Zamosc και Rzeszów.