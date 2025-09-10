Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της, λέει ο Τουσκ - Real.gr

O πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε και επίσημα την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ σε απάντηση των αλλεπάλληλων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της χώρας του από 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν.

Το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ορίζει: «Τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους οποτεδήποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε».

Εχει γίνει επίκληση στο Άρθρο 4 μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 και τελευταία φορά το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, οι παραβιάσεις το βράδυ της Τρίτης «είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν “επιθετικές” στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Poland scrambled jets, shuttered Warsaw Airport, and issued NOTAMs for Warsaw, Lublin, Rzeszow, and Modlin due to Russian drone violating airspace from Ukraine. #Russia_Ukraine_War Ground air defense is on high alert; fighter jets seen over Rzeszów. Polish military fully… pic.twitter.com/59KRo5ohlQ — GeoTechWar (@geotechwar) September 10, 2025



«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η προοπτική όμως μιας μεγάλης στρατιωτικής διαμάχης είναι πιο κοντά από ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» είπε ο Τουσκ.

Επικαλούμενος τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των πολωνικών αρχών, υπήρξαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας με έναν σημαντικό αριθμό drones που μπήκαν από τη Λευκορωσία.

Τρία εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι καταρρίφθηκαν ενώ το ίδιο εκτιμάται ότι συνέβη και για ένα τέταρτο.

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών. “… η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών”, είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Οπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

⚡ Russian drone damages residential house in Poland In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured. Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Φον ντερ Λάιεν: «Επικίνδυνη και πρωτοφανής» η παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από ρωσικά drones

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από «περισσότερα των δέκα ρωσικά drones Shahed».

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά την διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο.

«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

Καταδικάζει ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία είναι “απλώς απαράδεκτη”, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει σύντομα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

“Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτή τη φυγή προς τα εμπρός (…). Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας”, έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε επίσης την Πολωνία είναι δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνιστά απλώς σύμπτωση, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

“Το καθεστώς του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει”, έγραψε ο Φιάλα στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε “την παραβίαση της πολωνικής επικράτειας από ρωσικά drones” την οποία χαρακτήρισε “σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός” σε ανάρτηση στο Χ.

“Είναι μια προσβολή στην εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της ευρωατλαντικής περιοχής”, έγραψε ο Ταγιάνι, εκφράζοντας “την πλήρη αλληλεγγύη” της Ιταλίας στην Πολωνία, μια “φίλη και σύμμαχο χώρα”.