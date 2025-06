Η Πορτογαλία κλείνει προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη - Real.gr

Η Πορτογαλία αποφάσισε σήμερα να κλείσει προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη λόγω «της σοβαρότητας της παρούσας κατάστασης», κατά την πέμπτη ημέρα της στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, όπως ανακοίνωσε στη Λισαβόνα ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανγκέλ.

«Το κλείσιμο της πρεσβείας θα είναι προσωρινό, θα υπάρξει αναδίπλωση προς μια άλλη χώρα όπου έχουμε πρεσβεία και, μόλις καταστεί δυνατό, η πρεσβεία θα ανοίξει και πάλι», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο περιθώριο κοινοβουλευτικής συζήτησης.

