Η πρόταση Πούτιν για συνάντησή του με τον Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη, απαντά το Κίεβο - Real.gr

Η πρόταση Πούτιν για συνάντησή του με τον Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη, απαντά το Κίεβο

18:59, 03/09/2025
Η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας , του Βατικανού, της Ελβετία και τριών χωρών του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

