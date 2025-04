Η πρώτη αντίδραση Τραμπ στα αντίποινα της Κίνας - Real.gr

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social o Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τα αντίποινα της Κίνας.

«Είναι ευκαιρία τώρα να μεταφέρετε την εταιρεία σας στις ΗΠΑ, όπως η Apple και πολλές άλλες. Μηδενικοί δασμοί και σχεδόν άμεσες ηλεκτρικές και ενεργειακές συνδέσεις χωρίς καθυστερήσεις», απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας τα αντίποινα της Κίνας στο δεύτερο κύμα δασμών.

«Μην περιμένετε, κάντε το τώρα», προτρέπει μάλιστα ο Τραμπ αντιδρώντας στα αντίμετρα 84% που ανακοίνωσε το Πεκίνο για τους νέους δασμούς ύψους 104% από τις ΗΠΑ.

Η κίνηση της Κίνας να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς 84% κατά αμερικανικών προϊόντων είναι ατυχής και μια κίνηση που βγάζει χαμένο το Πεκίνο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Πιστεύω ότι είναι ατυχές που οι Κινέζοι δεν θέλουν στην πραγματικότητα να έρθουν και να διαπραγματευτούν επειδή είναι οι χειρότεροι παραβάτες στο διεθνές εμπορικό σύστημα», τόνισε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι σύμμαχοι σε συνομιλίες που έχουν με Αμερικανούς αξιωματούχους, λένε ότι θέλουν να συζητήσουν πώς να βρουν μια νέα ισορροπία απέναντι στις εμπορικές πολιτικές της Κίνας.

«Αυτό είναι η μεγάλη νίκη. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να βρουν μια νέα ισορροπία προς περισσότερη μεταποίηση. Η Κίνα πρέπει να βρει νέα ισορροπία προς περισσότερη κατανάλωση», ανέφερε.

Παράλληλα προειδοποίησε το Πεκίνο να μην προσπαθήσει να υποτιμήσει το νόμισμά του ως τρόπο απάντησης στους νέους δασμούς.

«Αν η Κίνα αρχίσει να υποτιμά (το νόμισμά της), τότε αυτός είναι ένας δασμός για τον υπόλοιπο κόσμο και όλοι θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν τους δασμούς τους για να αντισταθμίσουν την υποτίμηση. Γι’ αυτό θα τους παροτρύνω να μην το κάνουν και να έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών», είπε ο Μπέσεντ.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης μετοχών κινεζικών εταιρειών από αμερικανικά χρηματιστήρια, λέγοντας ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 84%, αντί του αρχικά προγραμματισμένου 34%, σε μια περαιτέρω κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

«Ο επιπρόσθετος δασμός» θα «αυξηθεί από το 34% στο 84%» από αυτήν την Πέμπτη στις 12:01 ώρα Κίνας (07:01 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Η κίνηση του Πεκίνου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί εναντίον δεκάδων εμπορικών εταίρων τους νέα ομοβροντία τελωνειακών δασμών, ανάμεσά τους μνημειώδεις δασμούς 100% και πλέον σε βάρος των προϊόντων της Κίνας. Ειδικά για την Κίνα, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε «τροποποιημένο» προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, που ανεβάζει από 34% στο «84» τη δασμολόγηση της Ουάσιγκτον στα προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά από το Πεκίνο.

H Κίνα κατέθεσε σήμερα νέα προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά των επιπλέον αμερικανικών δασμών, ανακοίνωσε η κινεζική αποστολή στον ΠΟΕ.

«Η Κίνα κατέθεσε σήμερα νέα προσφυγή στον ΠΟΕ κατά των πρόσθετων δασμών 50% των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η κινεζική αποστολή τόνισε στον ΠΟΕ ότι οι αμερικανικοί δασμοί απειλούν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω το παγκόσμιο εμπόριο.

China says it will retaliate against US tariffs with 84% levy on American goods – follow live updates https://t.co/18eTBcSnCL

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 9, 2025