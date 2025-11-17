Η πρώτη πτήση με ανθρωπόμορφο ρομπότ σε ρόλο αεροσυνοδού είναι πλέον πραγματικότητα - Βίντεο - Real.gr

Η ρωσική αεροπορική εταιρεία Pobeda έγινε η πρώτη που ενέταξε ανθρωπόμορφο ρομπότ στο πλήρωμα καμπίνας, δοκιμάζοντάς το σε εμπορική πτήση.

Το ρομπότ, ονόματι Volodya, συμμετείχε στην εξυπηρέτηση των επιβατών στη διαδρομή Ουλιάνοφσκ–Μόσχα, σηματοδοτώντας ένα πρωτόγνωρο πείραμα για τον κλάδο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το Volodya υποστήριξε τις αεροσυνοδούς σε διάφορα καθήκοντα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες συνεργασίας ανθρώπου και ρομπότ μέσα σε ένα απαιτητικό, ζωντανό περιβάλλον.

Σύντομο βίντεο που δημοσίευσε το AirProNews στο YouTube δείχνει το Volodya να αλληλεπιδρά με επιβάτες και πλήρωμα. Το ρομπότ υποδέχθηκε τους επιβάτες στην είσοδο του αεροσκάφους, τους εξήγησε τα συνηθισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και συνέχισε να συνομιλεί μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Μιμούμενο τις κινήσεις των αεροσυνοδών, κατάφερε να εκτελέσει τις οδηγίες χωρίς λάθη, δίνοντας λεπτομερείς εξηγήσεις.

Αν και το Volodya δεν σέρβιρε φαγητό και ποτά, η παρουσία του βελτίωσε την εμπειρία των επιβατών. Σύμφωνα με στελέχη της αεροπορικής εταιρείας, οι επιβάτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, με μικρούς και μεγάλους να βγάζουν φωτογραφίες με το ρομπότ.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Ένα παρόμοιο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram η Valuetainment πυροδότησε συζήτηση σχετικά με τη χρησιμότητα του εν λόγω ρομπότ. Αν και στο βίντεο οι επιβάτες φαίνονται ενθουσιασμένοι, ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν φόβους ότι η αυτοματοποίηση θα υποβαθμίσει τον ανθρώπινο ρόλο. Ορισμένοι χρήστες έγραψαν ότι η αεροσυνοδός «εκπαίδευε τον αντικαταστάτη της», εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον των θέσεων εργασίας στην αεροπορία. Άλλοι θεώρησαν το εγχείρημα περιττό, σχολιάζοντας ότι «λύνει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει». Ένας χρήστης αναρωτήθηκε τι θα γινόταν αν το ρομπότ «άνοιγε την πόρτα του αεροπλάνου εν πτήσει», επισημαίνοντας τους κινδύνους σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Συνολικά, τα σχόλια αντανακλούσαν περισσότερο ανησυχία παρά ενθουσιασμό για τη χρήση ανθρωπόμορφων ρομπότ στους αιθέρες.

Ανθρωπόμορφα ρομπότ στην αεροπορία

Το ανθρωπόμορφο της Pobeda μπορεί να είναι το πρώτο που συμμετέχει δοκιμαστικά σε πτήση, ωστόσο και άλλες αεροπορικές εξερευνούν τη δυνατότητα της αυτοματοποίησης. Τον Μάρτιο του 2024, η Qatar Airways παρουσίασε μια σειρά ανθρωπόμορφων ρομπότ ντυμένων ως αεροσυνοδοί, εξοπλισμένων με συνομιλιακή τεχνητή νοημοσύνη (conversational A.I.), ικανών να απαντούν σε ερωτήσεις των επιβατών και να εκτελούν πλήθος καθημερινών εργασιών.

Παράλληλα, τα ανθρωπόμορφα ρομπότ έχουν ήδη βρει εφαρμογή στη βιομηχανική πλευρά της αεροπορίας. Τον Ιούνιο, οι Hyundai Motors και Kia παρουσίασαν το X-ble Shoulder, ένα φορητό ρομπότ που σχεδιάστηκε για να εκτελεί εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης.

Καθώς ο κλάδος εξετάζει βαθύτερα τη ρομποτική υποβοήθηση, η μεγάλη πρόκληση θα είναι να εξασφαλιστεί ότι η καινοτομία θα ενισχύσει και δεν θα αντικαταστήσει τη μοναδική ανθρώπινη εμπειρία.

Δείτε το βίντεο: