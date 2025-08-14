Η Ρωσία ανακοίνωσε πως έπληξε ουκρανικά εργοστάσια πυραύλων - Real.gr

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τον Ιούλιο με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αριθμό ουκρανικών εργοστασίων πυραύλων, γραφείων σχεδιασμού όπλων και επιχειρήσεων παραγωγής καυσίμων για πυραύλους.

Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν αριθμό δυτικών συστημάτων πυραυλικής άμυνας -περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων Πάτριοτ καθώς και ραντάρ στις περιφέρειες του Ντνιπροπετρόφσκ και του Σούμι- που είχαν αναπτυχθεί για να προστατεύουν τα εργοστάσια, ανακοίνωσε το υπουργείο.

«Εμποδίσθηκε απόπειρα από το καθεστώς του Κιέβου να οργανώσει, μαζί με τους δυτικούς εταίρους του, την παραγωγή πυραύλων για να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο.

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ

Συντρίμμια από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που καταρρίφθηκαν, προκάλεσαν πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

«Πυροσβέστες άρχισαν γρήγορα τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε ο Αντρέι Μποτσάροφ μέσω του Telegram.

Η εταιρεία Lukoil, ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου, δεν έχει ακόμα απαντήσει σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει την επίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 44 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μεταξύ των οποίων εννέα πάνω από την περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.