Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέλαβε άλλα τρία χωριά στις περιφέρειες Ντιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου - Real.gr

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν άλλα τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία, ένα στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ και δύο στην περιφέρεια Χαρκόβου.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στα περίχωρα δύο εξ αυτών των κοινοτήτων, χωρίς να αναγνωρίσει πως κάποια περιήλθε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές αυτές.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Πριβίλια στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ, όπου τα στρατεύματα της Μόσχας είχαν σφίξει τον κλοιό τις τελευταίες εβδομάδες. Ανακοίνωσε επίσης την κατάληψη των κοινοτήτων Πιστσάνε – κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, στρατηγικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς – και Τίχε, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής πως το Πιστσάνε ήταν ένα από τα χωριά στα οποία οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί, υποστηρίζοντας ότι αποκρούστηκαν έξι από τις επτά επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι εισβολείς.

Την Πέμπτη, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου είχε αναφέρει 17 επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων εναντίον παραμεθόριων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Τίχε.