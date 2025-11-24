Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 93 drones της Ουκρανίας τη νύχτα - Real.gr

Quantcast
Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 93 drones της Ουκρανίας τη νύχτα
Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 93 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

08:30, 24/11/2025
Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 93 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 93 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε μέσω Telegram το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Τα περισσότερα (45) καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της παραμεθόριας περιφέρειας Μπιέλγκοροντ, ενώ άλλα στους αιθέρες της Μαύρης Θάλασσας (20), της Αζοφικής Θάλασσας (8), καθώς και των περιφερειών Κρασναντάρ (9), Νίζνι Νόβγκραντ (7) και Βαρόνεζ (4), σύμφωνα με την καθημερινή πρωινή ενημέρωση του υπουργείου.

