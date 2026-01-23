Η Ρωσία ανακοίνωσε τριμερή με Ουκρανία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι μετά τη συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ - Real.gr

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος--αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ--στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του Ρώσου προέδρου.

«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον Τζος Γκρούνμπαουμ, Επίτροπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αγορών.

Ο Γκρούνμπαουμ συμμετείχε προηγουμένως σε διαβουλεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπως ανέφερε το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, συμμετείχαν από τη ρωσική πλευρά στις συνομιλίες.