Η Ρωσία χρησιμοποίησε 598 drones και 31 πυραύλους στη μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας - Real.gr

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη ρωσική επίθεση, ενώ πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
💔 A child’s body was found under the rubble in Kyiv. After Russia’s attack, 4 people are confirmed dead and more than 20 injured
Rescuers pulled the small child from the ruins.
According to Interior Minister Klymenko, at least three more bodies may remain trapped under the… pic.twitter.com/a8pVKNuxHc
— NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025
Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.