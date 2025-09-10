Η Ρωσία καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ ως «κατάφωρη παραβίαση» του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών - Real.gr

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την ισραηλινή επίθεση κατά μελών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, και κάλεσε όλες τις πλευρές να απόσχουν από ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

«Η Ρωσία θεωρεί το περιστατικό αυτό κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καταστρατήγηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός ανεξάρτητου κράτους και βήμα που οδηγεί προς περαιτέρω κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

«Τέτοιες μέθοδοι αντιμετώπισης εκείνων τους οποίους το Ισραήλ θεωρεί εχθρούς και αντιπάλους του αξίζουν την πιο ισχυρή καταδίκη».