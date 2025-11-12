Quantcast
Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε 22 drones της Ουκρανίας τη νύχτα - Real.gr
real player

Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε 22 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

08:09, 12/11/2025
Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε 22 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στη Σταυρούπολη

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψε 22 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Επιδρομή με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια της Σταυρούπολης (νότια), ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ.

Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους βιομηχανική εγκατάσταση βρίσκεται στις φλόγες.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved