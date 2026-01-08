Quantcast
Η Ρωσία θα θεωρήσει «θεμιτό στόχο» οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία - Real.gr
13:55, 08/01/2026
Η Ρωσία θα θεωρήσει «θεμιτό στόχο» οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία «θεμιτό στόχο» για τις ένοπλες δυνάμεις της, μετά την ανακοίνωση από τους Ευρωπαίους της πρόθεσής τους να αναπτύξουν χιλιάδες στρατιώτες στη χώρα αυτή μετά τον πόλεμο.

«Όλες αυτές οι μονάδες και εγκαταστάσεις θα θεωρηθούν θεμιτοί στρατιωτικοί στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Αυτές οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα στο υψηλότερο επίπεδο και παραμένουν επίκαιρες», δήλωσε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια επέκρινε επίσης «μιλιταριστικές» δηλώσεις μετά τη συμφωνία μεταξύ του Κιέβου και των ευρωπαίων συμμάχων του για την ανάπτυξη στρατιωτών στην Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης.

«Οι νέες μιλιταριστικές δηλώσεις του αποκαλούμενου Συνασπισμού των προθύμων και του καθεστώτος του Κιέβου τους μετατρέπουν σ’ έναν αληθινό ‘άξονα του πολέμου’», υπογράμμισε η Ζαχάροβα.

