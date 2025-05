Η Ρωσία υποστηρίζει πως απέτρεψε επιδρομή της Ουκρανίας στη Μόσχα - Κατέρριψε συνολικά 26 drones - Real.gr

Οι αρχές της Ρωσίας διαβεβαίωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα η αντιαεροπορική άμυνα απέτρεψε επιδρομή drones της Ουκρανίας με στόχο τη Μόσχα, μερικά 24ωρα πριν από τις τελετές της 9ης Μαΐου για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945, με άλλα λόγια το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ρωσική πρωτεύουσα γίνεται στόχος ουκρανικών επιχειρήσεων του είδους, που πάντως παραμένουν γενικά σπάνιες.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα «απώθησε επίθεση τεσσάρων drones που πέταγαν προς την κατεύθυνση της Μόσχας», χωρίς να αναφερθούν ούτε «ζημιές, ούτε θύματα».

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ενημέρωσε από πλευράς της μέσω Telegram πως επέβαλε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου Νταμαντιένταβα, από τα μεγαλύτερα της περιφέρειας της Μόσχας, περί τις 02:38 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), για να εγγυηθεί την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Συνολικά, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 26 ουκρανικά drones, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταγράφεται μερικές ημέρες πριν από τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία, στην οποία αναμένεται να είναι παρόντες ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο ομόλογός του της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα και αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων άλλων χωρών, συμμάχων της Ρωσίας.

Οι τελετές εορτασμού της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας πριν από ακριβώς 80 χρόνια την 9η Μαΐου βρίσκονται στην καρδιά του πατριωτικού αφηγήματος του Κρεμλίνου, που διαβεβαιώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι συνέχεια αυτού εναντίον των ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Explosions were heard in Moscow on the night of May 4-5. Ukrainian drones are warming up for whatever parade militants of the russian terrorist state may choose to have on May 9. pic.twitter.com/7DT8njEHp2

— Michael MacKay (@mhmck) May 5, 2025