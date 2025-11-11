Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέστρεψε 37 drones και απέτρεψε ουκρανοβρετανική «συνωμοσία» για να γίνει πειρατεία σε μαχητικό της - Real.gr

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 37 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αιθέρες επτά ρωσικών περιφερειών και της χερσονήσου της Κριμαίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται κάθε πρωί από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Ακόμη, το RIA μετέδωσε ότι η FSB («ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας») απέτρεψε συνωμοσία της Ουκρανίας και της Βρετανίας με σκοπό να γίνει πειρατεία σε μαχητικό αεροσκάφος MiG-31 οπλισμένο με υπερηχητικό πύραυλο τύπου Kinzhal και να οδηγηθεί σε κράτος-μέλος του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού ώστε να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το αεροσκάφος επρόκειτο να πετάξει προς αεροπορική βάση του NATO στην Κωστάντζα, στη Ρουμανία, όπου θα καταρριπτόταν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο την πληροφορία αυτή.