Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς - Χαιρετίζουν Σαουδική Αραβία και Ιορδανία - Real.gr

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς – Χαιρετίζουν Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

11:58, 09/10/2025
Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς – Χαιρετίζουν Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση της διευθέτησης της σύγκρουσης στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παράλληλα η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή.

Η Ιορδανία καλωσόρισε και αυτή σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και τους μηχανισμούς της για μια πρώτη φάση εφαρμογής, λέγοντας ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, σε ανταλλαγή κρατουμένων και στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

 

