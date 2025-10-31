Quantcast
Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο με ύψος 162,91 μέτρα - Real.gr
real player

Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο με ύψος 162,91 μέτρα

10:45, 31/10/2025
Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο με ύψος 162,91 μέτρα

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, μετά την τοποθέτηση ενός τμήματος στο κεντρικό πύργο, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί (Antoni Gaudí) έχει πλέον ύψος 162,91 μέτρα πάνω από την πόλη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ναού, που μόλις ξεπέρασε το κωδωνοστάσιο του Ούλμερ Μίνστερ της Γερμανίας το οποίο φτάνει τα 161,53 μέτρα. Παρόλο που η εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια δεν διεκδικεί τον τίτλο, τώρα είναι 1,38 μέτρα ψηλότερη από τον καθεδρικό ναό της νότιας Γερμανίας ο οποίος διατηρούσε το ρεκόρ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Και θα συνεχίσει να «ψηλώνει». Τους επόμενους μήνες αναμένεται να αποπερατωθεί ο κεντρικός «Πύργος του Ιησού Χριστού» φτάνοντας στο εκπληκτικό ύψος των 172 μέτρων. Σημειώνεται ότι η πρώτη πέτρα τοποθετήθηκε το 1882, αλλά ο Γκαουντί δεν περίμενε ποτέ ότι θα ολοκληρωνόταν όσο ζούσε. Όταν πέθανε το 1926, είχε ολοκληρωθεί μόλις ένας από τους πύργους του.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί καθώς η εκκλησία που βρίσκεται την περιοχή Eixample Right της Βαρκελώνης εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Ισπανίας, με επισκέπτες από όλο το κόσμο να μαγεύονται από τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί, η οποία συνδυάζει τον καθολικό συμβολισμό και τις φυσικές μορφές. Πέρυσι άνοιξε τις πύλες της για 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες, με τα έσοδα των εισιτηρίων να χρηματοδοτούν την κατασκευή.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις της εκκλησίας και η διακόσμηση του εσωτερικού της θα συνεχιστούν για αρκετά χρόνια. Αναμένεται να αποπερατωθεί σε περίπου μια δεκαετία, όπως δήλωσαν εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι νωρίτερα φέτος.

Το 2026 με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για να τιμήσουν τη μνήμη και την κληρονομιά του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα, σύμφωνα με τον Guardian.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη

09:04 31/10
Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ

Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ

09:09 31/10
Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

01:15 31/10
Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι

Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι

09:18 31/10
Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες

Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες

10:30 31/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

12:24 30/10
Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις»

Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις»

07:44 31/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved