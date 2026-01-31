Η Σαουδική Αραβία αγοράζει πυραύλους Patriot ενόψει κλιμάκωσης με το Ιράν - Real.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την Παρασκευή την πώληση πυραύλων Patriot αξίας 9 δισ. δολαρίων στη Σαουδική Αραβία, με τη συμφωνία να έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το γειτονικό Ιράν.

Το βασίλειο, μακροχρόνιος εταίρος των ΗΠΑ, σχεδιάζει να αγοράσει 730 πυραύλους Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, τον απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, και τον Στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Άραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι το μήνυμα του αραβικού κόσμου προς τις ΗΠΑ είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν με εξαιρετική προσοχή, έχοντας επίγνωση του χάους που θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ιράν.