Quantcast
Η σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν - Real.gr
real player

Η σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν

20:33, 09/11/2025
Η σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν

ΠΗΓΗ: Χ

Η σορός που παραδόθηκε σήμερα από τη Χαμάς στο Ισραήλ επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) ενημέρωσαν την οικογένεια του απαχθέντος και πεσόντος στρατιώτη, του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν, ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved