Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν κι άλλα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα - Real.gr

Ρεσάλτο πραγματοποίησαν δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

Το σκάφος, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, αναχαιτίστηκε ενώ έπλεε ανοιχτά προς την ακτογραμμή του παλαιστινιακού θύλακα.

Η αναχαίτιση του «Οξυγόνου» έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης με σχετικά πλάνα να δημοσιεύονται στα social media.

Israeli forces stopped 13 boats from the Global Sumud Flotilla carrying aid and activists, including Greta Thunberg, while 30 boats continue toward Gaza. Source: Reuterspic.twitter.com/5ts8Jr9avt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Με ανάρτησή τους στα social media οι ακτιβιστές στο ελληνικό «Οξυγόνο» γράφουν:

«Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».

Νώριτερα, η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρισκόταν στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Αναχαιτίστηκαν πλοία της μεγάλης αποστολής

Οι διοργανωτές της αποστολής Global Sumud Flotilla, κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων. Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή, μεταξύ αυτών και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε του ισραηλινό ΥΠΕΞ το οποίο δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.

Η στιγμή της σύλληψης της Γκρέτα Τούνμπεργκ:

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Δείτε live εικόνα του στολίσκου που πλησιάζει στη Γάζα: