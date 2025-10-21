Στη φυλακή La Sante ο Σαρκοζί - Χέρι χέρι με την Μπρούνι, τον χειροκροτούσαν υποστηρικτές του - Real.gr

Ο Νικολά Σαρκοζί έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που μπαίνει στη φυλακή, συγκεκριμένα στη La Sante στο Παρίσι, για να εκτίσει την ποινή 5ετούς φυλάκισής του.

Πριν από λίγο η αυτοκινητοπομπή που τον μετέφερε, συνοδεία περιπολικών, πέρασε την πύλη της φυλακής, 20 λεπτά νωρίτερα της προγραμματισμένης άφιξης του Σαρκοζί.

La voiture transportant Nicolas #Sarkozy vient de pénétrer à l’intérieur de la prison de la Santé. @libe pic.twitter.com/aqkajUcbX4 — Léonard Cassette (@L_Cassette) October 21, 2025

Καταδικασμένος για εγκληματική συνωμοσία σε σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη του τότε καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, ο Σαρκοζί επιμένει στην αθωότητά του, αλλά η γαλλική Δικαιοσύνη αποφάσισε τον εγκλεισμό του στην ιστορική φυλακή στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Πλήθος οπαδών του Σαρκοζί είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το σπίτι του πρώην προέδρου εν αναμονή της αναχώρησής του για τη φυλακή, όπως και δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία.

Nicolas Sarkozy salue la foule réunie devant chez lui peu de temps avant de partir pour la prison de la Santé pic.twitter.com/oXZfLA4HJs — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2025

Σαρκοζί πρόεδρος! Σαρκοζί πρόεδρος!», φώναζαν πολλοί εξ’ αυτών ρυθμικά, Ανάμεσά τους κι ένας 70χρονος, που φορούσε μπλουζάκι με το σύνθημα «Οι Νέοι με τον Σαρκοζί». Κάποια στιγμή τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, τη «Μασσαλιώτιδα», κάποια άλλη το «Another One Bites the Dust» των Queen.

🇫🇷 | Nicolas #Sarkozy a quitté son domicile pour aller en #prison. Un rassemblement de soutien a été organisé près du domicile de l’ancien président de la #République pic.twitter.com/XUG6HfDQjR — Instant Actu (@Inst_Actu) October 21, 2025

Λίγο αργότερα ο Σαρκοζί εξήλθε από την κατοικία του κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, και χαιρέτησε τους συγκεντρωθέντες υπό τις επευφημίες και τα χειροκροτήματά τους.

Ο Σαρκοζί έγραψε σήμερα σ’ ένα μακροσκελές μήνυμά του στο X: «Θέλω να πω (στο γαλλικό λαό), με αταλάντευτη πεποίθηση, ότι σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος».

«Δεν είναι ο Νικολά Σαρκοζί, πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτός που μπαίνει στη φυλακή… Είναι ένας απλός άνθρωπος και θα ζήσει ακριβώς το ίδιο πράγμα που ζουν όλοι», δήλωσε στο Associated Press ο Πιερ Μποτόν, πρώην επιχειρηματίας που έγινε συγγραφέας και φυλακίστηκε στην πτέρυγα για ευάλωτους κρατούμενους της La Santé μεταξύ 2020 και 2022 για υπεξαίρεση κεφαλαίων από φιλανθρωπικό οργανισμό.

Σε μια πρωτοφανή απόφαση, ο δικαστής του Παρισιού αποφάσισε ότι ο Σαρκοζί θα αρχίσει να εκτίει ποινή φυλάκισης χωρίς να περιμένει την εκδίκαση της έφεσής του, λόγω «της σοβαρότητας της διατάραξης της δημόσιας τάξης που προκλήθηκε από το αδίκημα».

Με «ψηλά το κεφάλι» ο Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί αρνήθηκε κάθε αδικοπραγία και διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση να φυλακιστεί εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του. «Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά, ακόμα και μπροστά στις πόρτες της La Santé», δήλωσε ο Σαρκοζί στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. «Θα αγωνιστώ μέχρι το τέλος».

Ο Σαρκοζί πήρε μαζί του μια τσάντα με πουλόβερ, ωτοασπίδες και 10 οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά και τρία βιβλία – το μέγιστο επιτρεπόμενο – συμπεριλαμβανομένου του «Κόμη του Μόντε Κρίστο» σε δύο τόμους και μιας βιογραφίας του Ιησού Χριστού.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο 70χρονος Σαρκοζί θα μπορεί να υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης στο εφετείο μόνον αφού βρεθεί πίσω από τα κάγκελα, και οι δικαστές θα έχουν στη συνέχεια έως και δύο μήνες για να διεκπεραιώσουν το αίτημα.

Σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων

Το γραφείο του Εθνικού Οικονομικού Εισαγγελέα ενημέρωσε την περασμένη Δευτέρα τον Σαρκοζί για τις συνθήκες της κράτησής του , αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν είπε ότι θα επισκεφθεί τον Σαρκοζί στη φυλακή για να βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι όροι ασφαλείας. O Σαρκοζί αναμένεται να περάσει το διάστημα του εγκλεισμού σε ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά περίπου εννέα τ.μ. σε μια πτέρυγα για «ευάλωτους» χωριστά από άλλους κρατούμενους της φυλακής. Ο Μποτόν, που γνωρίζει, όπως λέει εδώ και δεκαετίες τον Σαρκοζί, αμφιβάλλει για το αν θα παραχωρηθούν στον πρώην πρόεδρο πολλά ειδικά προνόμια στη φυλακή. «Ακόμα κι αν είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακόμα κι αν είσαι πολύ πλούσιος, δεν αποφασίζεις τίποτα».

Βάσει της προσωπικής του εμπειρία στη La Santé, για την οποία έγραψε το βιβλίο «QB4», ο Μποτόν περιέγραψε τι μπορεί να περιμένει ο Σαρκοζί. Αφού υποβληθεί στη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και σωματικού ελέγχου ενώ είναι γυμνός ο κρατούμενος, οι φρουροί του παραδίδουν στη συνέχεια ρούχα, εσώρουχα, είδη προσωπικής υγιεινής, σεντόνια και κουβέρτα και τον οδηγούν στο κελί του.

«Θα ανοίξουν το κελί και (ο Σαρκοζί) θα ανακαλύψει πού θα περάσει το διάστημα του εγκλεισμού του», είπε. Ο Μποτόν περιέγραψε το κελί στο οποίο ζούσε στη La Santé: «Ένα μικρό κρεβάτι 70 εκατοστών στερεωμένο στο πάτωμα, μια εστία, ένα ψυγείο και μια τηλεόραση επί πληρωμή».

Ο ίδιος είπε ότι τα κελιά στην πτέρυγα ευάλωτων κρατουμένων είναι εξοπλισμένα με σταθερά τηλέφωνα που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να πραγματοποιούν κλήσεις, οι οποίες καταγράφονταν από τις σωφρονιστικές Αρχές, αλλά δεν μπορούσαν να λαμβάνουν κλήσεις στην ίδια γραμμή.