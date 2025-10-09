Η στιγμή που ο Τραμπ ενημερώνεται ότι υπάρχει συμφωνία για τη Γάζα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Η στιγμή που ο Τραμπ ενημερώνεται ότι υπάρχει συμφωνία για τη Γάζα – ΒΙΝΤΕΟ

14:53, 09/10/2025
O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πλησίασε τον πρόεδρο, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, δίνοντας του ένα χειρόγραφο σημείωμα και στη συνέχεια τον πλησίασε, ψιθυρίζοντάς του κάτι στο αυτί.

«Μόλις μου δόθηκε ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που λέει πως είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία στη Μέση Ανατολή και θα με χρειαστούν σύντομα, οπότε θα δεχτώ λίγες ακόμα ερωτήσεις», είπε αμέσως μετά ο Τραμπ.

Υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Εν αναμονή της επικύρωσης από το Ισραήλ

Το σημείωμα που έλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος έγραφε: «Θέλουμε να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία».

 

 


Σε μήνυμά του στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέχεια «με υπερηφάνεια ότι το Ισράηλ και η Χαμάς δέχθηκαν και οι δύο την πρώτη φάση» του σχεδίου του. «Αυτό πάει να πει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του (από τη Γάζα) μέχρι τη συμφωνημένη γραμμή, τα πρώτα στάδια ενόψει μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης».

 

