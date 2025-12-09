Quantcast
Η στιγμή που τουρίστας πάει να βγάλει selfie και πέφτει από γκρεμό ύψους 40 μέτρων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Η στιγμή που τουρίστας πάει να βγάλει selfie και πέφτει από γκρεμό ύψους 40 μέτρων – ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που τουρίστας πάει να βγάλει selfie και πέφτει από γκρεμό ύψους 40 μέτρων – ΒΙΝΤΕΟ

Τυχερός στάθηκε ένας τουρίστας στην Κίνα, ο οποίος έπεσε από γκρεμό ύψους 40 μέτρων ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια selfie στo πάρκο του όρους Χουαγίνγκ, στην Γκουανγκ’αν.

Ο άνδρας, όπως καταγράφηκε σε βίντεο ενός αυτόπτη μάρτυρα, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε ξαφνικά στο κενό. Ευτυχώς, παρά το σοκ και τον κίνδυνο που πέρασε, κατάφερε να επιβιώσει.

Αργότερα, ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι αισθάνεται ότι «τον βοήθησαν οι θεοί του βουνού». «Έπεσα από γκρεμό 40 μέτρων και κατρακύλησα για σχεδόν 15 μέτρα. Όταν οι πέτρες κατέρρευσαν κάτω από τα πόδια μου, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Είναι υπέροχο που είμαι ζωντανός».

Το βίντεο με τη σοκαριστική πτώση του άνδρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο εκπρόσωπος του φυσικού πάρκου δήλωσε στη Mirror ότι δεν είχαν λάβει επίσημη αναφορά για πτώση κάποιου επισκέπτη.

Ο τουριστικός χώρος όπου φέρεται να συνέβη το ατύχημα, γνωστός ως «Βράχος-λεπίδα», δεν βρίσκεται εντός των ορίων της τουριστικής περιοχής. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι στο συγκεκριμένο σημείο «επιτρέπεται μόνο η παρατήρηση από απόσταση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση».

