Η συγκλονιστική περιγραφή της Αντζελίνα Τζολί από την επίσκεψή της στην Ουκρανία - Real.gr

Η χολιγουντιανή σταρ και πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) μοιράστηκε μία ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή της στις ουκρανικές πόλεις Νικολάεφ και Χερσώνα.

Όπως ανέφερε, συνάντησε οικογένειες όπου ζουν στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

«Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, βαριά παρουσία. Ακούς ένα βουητό χαμηλά στον ουρανό», ξεκίνησε την ανάρτησή της η σταρ.

«Εδώ έχει γίνει γνωστό ως ‘σαφάρι ανθρώπων’, όπου τα drones χρησιμοποιούνται συνέχεια για να εντοπίζουν, να κυνηγούν και να τρομοκρατούν κόσμο. Σε κάποια φάση χρειάστηκε να σταματήσουμε και να περιμένουμε, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω μας. Εγώ φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό και έμεινα εκεί λίγες ημέρες. Οι οικογένειες ζουν έτσι καθημερινά», συνέχισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ