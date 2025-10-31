Η Ταϊβάν δεν επιθυμεί την πολιτική αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» που εφαρμόζει η Κίνα - Real.gr

Quantcast
Η Ταϊβάν δεν επιθυμεί την πολιτική αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» που εφαρμόζει η Κίνα
Η Ταϊβάν δεν επιθυμεί την πολιτική αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» που εφαρμόζει η Κίνα

11:15, 31/10/2025
Η Ταϊβάν δεν επιθυμεί την πολιτική αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» που εφαρμόζει η Κίνα

Η Ταϊβάν δεν επιθυμεί την πολιτική αρχή “ μία χώρα, δύο συστήματα” που εφαρμόζει η Κίνα και πρέπει να διατηρήσει την ελευθερία και τη δημοκρατία της, αλλά και να είναι αποφασισμένη ν’ αμυνθεί, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε, απορρίπτοντας τις τελευταίες προσπάθειες του Πεκίνου για να τεθεί η Ταϊβάν υπό κινεζικό έλεγχο.

Η Κίνα ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι “ δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση” τη χρήση στρατιωκής ισχύος κατά της Ταϊβάν, σκληραίνοντας τη στάση της μέσω μιας σειράς άρθρων σε κρατικά ΜΜΕ με την υπόσχεση μιας καλής διακυβέρνησης, στην περίπτωση που η νήσος περιέλθει στον έλεγχο του Πεκίνου υπό το σύστημα αυτονομίας που εφαρμόζεται στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

