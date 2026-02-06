Η Τεχεράνη απέρριψε το αίτημα της Ουάσινγκτον να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου - Real.gr

Το Ιράν απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του, στις συνομιλίες που είχαν σήμερα οι δύο πλευρές στο Ομάν, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη. Ωστόσο, δηλώνει πρόθυμο να συζητήσει «το επίπεδο και την καθαρότητα» του εμπλουτισμού ή μια περιφερειακή κοινοπραξία.

Ο διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «έδειξαν να κατανοούν τη στάση του Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμού (…) και επέδειξαν ευελιξία στα αιτήματα της Τεχεράνης.

Πρόσθεσε ότι στις σημερινές συνομιλίες στη Μουσκάτ του Ομάν δεν συζητήθηκε το θέμα των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ