WSJ: Το Ιράν επιδιώκει επειγόντως συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών - Real.gr

Το Ιράν έχει στείλει μήνυμα με την μορφή του κατεπείγοντος ότι επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, στέλνοντας μηνύματα σε Ισραήλ και ΗΠΑ μέσω μεσολαβητριών αραβικών χωρών, τόνισαν σήμερα η Wall Street Journal και το Reuters.

Αξιωματούχοι ανέφεραν στην WSJ ότι η Τεχεράνη έχει δηλώσει σε Άραβες αξιωματούχους ότι θα είναι ανοιχτή στο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόσον η Ουάσινγκτον δεν λάβει μέρος στις εχθροπραξίες. Το Ιράν έστειλε επίσης μηνύματα προς το Ισραήλ λέγοντας ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να περιοριστεί η βία.

