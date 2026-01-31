Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον - Real.gr

Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, έκανε σήμερα λόγο για «πρόοδο» προς τις «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, παρόλο που η Ουάσινγκτον συνεχίζει να μην αποκλείει την επιλογή στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε ο Λαριτζανί στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι το Ιράν θέλει να «καταλήξει σε συμφωνία» για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι έδωσε στην Τεχεράνη τελεσίγραφο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

