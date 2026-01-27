Quantcast
Η Τεχεράνη θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές», εάν το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για πλήγματα - Real.gr
real player

Η Τεχεράνη θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές», εάν το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για πλήγματα

23:59, 27/01/2026
Η Τεχεράνη θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές», εάν το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για πλήγματα

Σύνοψη από το

  • Το Ιράν θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές» εάν «τα εδάφη τους, οι εναέριοι χώροι τους ή τα χωρικά ύδατά τους χρησιμοποιηθούν» για πλήγματα εναντίον της χώρας, προειδοποίησε αξιωματικός των Ναυτικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης.
  • «Αυτό το μήνυμα εστάλη» στις χώρες της περιοχής, ενώ ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ απείλησε, σε περίπτωση επίθεσης, με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
  • Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να ξέρουν πως «καθώς η ασφάλεια της σίτισής τους, της ενέργειάς τους και του εμπορίου τους διασφαλίζεται από αυτό το πέρασμα (…) εμείς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτήν την ασφάλεια σε ανασφάλεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το Ιράν θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές» εάν «τα εδάφη τους, οι εναέριοι χώροι τους ή τα χωρικά ύδατά τους χρησιμοποιηθούν» για πλήγματα εναντίον της χώρας, προειδοποίησε σήμερα ένας αξιωματικός των Ναυτικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αυτό το μήνυμα εστάλη» στις χώρες της περιοχής, πρόσθεσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, απειλώντας, σε περίπτωση επίθεσης, με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σημαντικό σημείο διάπλου για τις ενεργειακές μεταφορές.

Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να ξέρουν πως «καθώς η ασφάλεια της σίτισής τους, της ενέργειάς τους και του εμπορίου τους διασφαλίζεται από αυτό το πέρασμα (…) εμείς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτήν την ασφάλεια σε ανασφάλεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Ρουμανία - Τα νεότερα για τους τραυματίες

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Ρουμανία - Τα νεότερα για τους τραυματίες

23:46 27/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και το βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η απάντηση της εταιρείας

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και το βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η απάντηση της εταιρείας

23:14 27/01
Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν - Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν - Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

22:49 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονίζουν διασωθέντες της τραγωδίας - «Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, πέφταν τα πάνελ δεξιά και αριστερά»

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονίζουν διασωθέντες της τραγωδίας - «Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, πέφταν τα πάνελ δεξιά και αριστερά»

20:52 27/01
Κατερίνα Καινούργιου: Ο μεγάλος της φόβος στην εγκυμοσύνη

Κατερίνα Καινούργιου: Ο μεγάλος της φόβος στην εγκυμοσύνη

17:00 26/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Η Greek Mafia και το κόλπο γκρόσο με τις αντλίες - Πώς δρούσε η οργάνωση

Η Greek Mafia και το κόλπο γκρόσο με τις αντλίες - Πώς δρούσε η οργάνωση

07:03 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved