Η Τουρκία κατέθεσε επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE - Real.gr

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Τουρκία εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον της για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE.

Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης κατέθεσε η Τουρκία, όπως δήλωσε στο Εuronews, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομά Ρενιέ.

Σε ερώτηση για τις δικλείδες ασφαλείας της ΕΕ απέναντι σε χώρες που απειλούν κράτη-μέλη, ο Τομά Ρενιέ απάντησε: «Αυτό που μπορώ να σας πω για να σας καθησυχάσω, εσάς και όλους τους πολίτες και τα κράτη μέλη, είναι ότι εμείς φυσικά δεν ήρθαμε με έναν τέτοιο κανονισμό ξαφνικά. Φυσικά και έχουμε δικλείδες ασφαλείας».

Στις επίσημες δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος δε θέλησε να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι δικλείδες αφορούν ειδικά για την Τουρκία. Δε θα μπορούσε άλλωστε γιατί αυτό θα παραβίαζε την πολιτική της Κομισιόν. Φρόντισε ωστόσο να απαντήσει εμμέσως πλην σαφώς.

«Γενικά μιλώντας, έχουμε δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών μας, της βιομηχανίας μας. Αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 16 του κανονισμού ασφαλείας που λέει τι γίνεται αν μια τρίτη χώρα παραβιάζει με κάποιο τρόπο τα συμφέροντα, τα συμφέροντα ασφαλείας ενός από τα κράτη μέλη μας ή της ΕΕ στο σύνολό της, θα έχουμε τη δυνατότητα να την αποκλείσουμε από τη συμμετοχή στο μέσο ασφαλείας μας», σημείωσε.