«Η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας», δηλώνει ο Ερντογάν - Real.gr

Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα Πέμπτη, ότι η ‘Αγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ότι, με την εδραίωσή της θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι είναι δυνατή μια δίκαιη λύση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.