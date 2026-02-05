Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με τη Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Real.gr

Η Τουρκία υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία με την αμερικανική Chevron Corp. για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας.

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum Corp. (TPAO) προβλέπει συνεργασία σε χερσαίες και υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως μεταδίδει το Bloomberg, εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο – ιδίως από τη Ρωσία – και να βελτιώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να συμβάλει ώστε η TPAO να φτάσει μελλοντικά παραγωγή έως και 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

Τον προηγούμενο μήνα, η TPAO είχε υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με τη μονάδα Esso της Exxon Mobil Corp. για τη διεξαγωγή ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.