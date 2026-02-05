Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με τη Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Real.gr

Η Τουρκία υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία με την αμερικανική Chevron Corp. για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας.
Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum Corp. (TPAO) προβλέπει συνεργασία σε χερσαίες και υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, όπως ανέφερε το υπουργείο.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως μεταδίδει το Bloomberg, εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο – ιδίως από τη Ρωσία – και να βελτιώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να συμβάλει ώστε η TPAO να φτάσει μελλοντικά παραγωγή έως και 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.
Τον προηγούμενο μήνα, η TPAO είχε υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με τη μονάδα Esso της Exxon Mobil Corp. για τη διεξαγωγή ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.
İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.
Mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak… pic.twitter.com/G3WyDlCmIb
— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 5, 2026