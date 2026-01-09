Quantcast
Η Turkish Airlines ακύρωσε τις πτήσεις από Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Τεχεράνη - Real.gr
11:59, 09/01/2026
Η τουρκική δημόσια αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ακύρωσε σήμερα τις πέντε πτήσεις της με προορισμό την Τεχεράνη που θα αναχωρούσαν από την Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρεται στην εφαρμογή του διεθνούς αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων, άλλες πέντε πτήσεις ιρανικών εταιρειών ακυρώθηκαν επίσης και επτά άλλες παραμένουν προγραμματισμένες.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την κατάσταση στο Ιράν, όπου ένα κίνημα διαμαρτυρίας επεκτάθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ κατά τη 12η ημέρα των διαδηλώσεων που γίνονται στη χώρα.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ομάδα Ιρανών ταξιδιωτών ανέφερε ότι βρίσκονταν χθες το βράδυ σε πτήση για την Τεχεράνη όταν το αεροπλάνο τους έκανε αναστροφή «στα μέσα της διαδρομής» για να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Radar, αεροπλάνο της τουρκικής εταιρείας Turkish Airlines που βρισκόταν σε πτήση προς το Σιράζ, στο νότιο Ιράν, και ένα της εταιρείας χαμηλού κόστους Pegasus προς τη Μασχάντ, στο ανατολικό Ιράν, έκαναν επίσης αναστροφή στη διάρκεια της νύχτας.

Τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν εκτείνονται σε περίπου 500 χιλιόμετρα και μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν τρία χερσαία σημεία διέλευσης.

