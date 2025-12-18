Η Βενεζουέλα διαβεβαίωσε οι εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται ομαλά, παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ - Real.gr

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στον οποίο ανακοίνωσαν πως προχωρούν οι ΗΠΑ, κίνηση που κατήγγειλε ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, κάνοντας λόγο για «άμεση απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας, του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης», δεν έχει επηρεάσει, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο, τις εξαγωγές πετρελαίου, του κυριότερου πόρου του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και υποπροϊόντων του διεξάγονται ομαλά. Τα πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να πλέουν με κάθε ασφάλεια», διαβεβαίωσε η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PdVSA.

Σχεδιασμένος για να στραγγίξει τα έσοδα του Καράκας, ο αποκλεισμός ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διατάξει από το καλοκαίρι τη συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση χθες να «αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση».

Κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρόεδρος Μαδούρο «κατήγγειλε τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (…) με τις οποίες ισχυρίστηκε κατά τρόπο απαράδεκτο ότι το πετρέλαιο, τα φυσικά πλούτη και το έδαφος της Βενεζουέλας του ανήκουν», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνησή του.

Ανακοινώνοντας τον αποκλεισμό, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας υποστήριξε ότι η Βενεζουέλα «έκλεψε» πετρέλαιο και εδάφη που ανήκαν στις ΗΠΑ, χωρίς να στηρίξει κάπου αυτόν τον ισχυρισμό, που μοιάζει να αναφέρεται στην εθνικοποίηση της βιομηχανίας του πετρελαίου στη χώρα τα χρόνια του 1970 και την επιβολή της υποχρέωσης στις μεγάλες ξένες πετρελαϊκές εταιρείες με παρουσία στη χώρα να εντάσσονται σε κοινοπραξίες υπό τον έλεγχο της PdVSA.

Ο κ. Μαδούρο «υπογράμμισε ότι τέτοιες δηλώσεις θα όφειλαν να απορριφθούν κατηγορηματικά από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς εγείρουν άμεση απειλή εναντίον της εθνικής κυριαρχίας, του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών και προειδοποιεί για τις επαπειλούμενες «σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη».

🚨Venezuela Escorts Oil Tankers After Trump Announces Blockade Venezuela has moved swiftly to challenge a newly announced U.S. blockade on its oil exports, raising the risk of a direct maritime confrontation in the Caribbean. Hours after former U.S. President Donald Trump… pic.twitter.com/p3BrPa7APr — Nation Today (@NationToday360) December 18, 2025

Εμπάργκο

Δικαιολογώντας την ανακοίνωσή του, που πυροδότησε αύξηση των τιμών στις αγορές, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις εξαγωγές για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».

Η ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που έχουν βομβαρδίσει δεκάδες πλεούμενα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 99 ανθρώπους –χωρίς ουδέποτε να παρουσιαστεί απόδειξη πως ενέχονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα– «θα συνεχίσει να αυξάνεται» και «το σοκ που θα υποστούν θα είναι άνευ προηγουμένου», απείλησε ακόμη ο κ. Τραμπ, που αναφέρεται συχνά, αν και αφήνει να πλανάται αοριστία γι’ αυτές, σε επικείμενες χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες νέο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό, που μετέφερε ναρκωτικά κατ’ αυτόν, με τέσσερις νεκρούς.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντίμιρ Παδρίνο τόνισε χθες πως ο στρατός της Βενεζουέλας «δεν εκφοβίζεται» από τις «χοντροκομμένες και αλαζονικές απειλές» του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ.

«Αν επιτεθούν στη Βενεζουέλα, ούτε σταγόνα πετρελαίου δε θα μπορέσει να βγει από εδώ προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ, ούτε μισή σταγόνα, με κανένα πρόσχημα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Η Βενεζουέλα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιό της από το 2019, είναι αναγκασμένη να κάνει πωλήσεις στη μαύρη αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων έχει προορισμό την Κίνα.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι είπε χθες στον ομόλογό του Ιβάν Χιλ πως το Πεκίνο να εναντιωθεί σε κάθε προσπάθεια «εκφοβισμού» και «μονομερούς» εξαναγκασμού και πως υποστηρίζει «κάθε χώρα που υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία της και την εθνική αξιοπρέπειά της».

Ο αμερικανικός αποκλεισμός είναι «οφθαλμοφανές παράδειγμα κρατικής πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα», σχολίασε η ιρανική κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η κυβέρνηση Τραμπ ήρθε σε επαφή με αμερικανικές πετρελαϊκές για να τις ρωτήσει αν θα επέστρεφαν στη Βενεζουέλα «αφού φύγει» ο πρόεδρος Μαδούρο, αλλά «μέχρι τώρα, η απάντηση είναι σθεναρό ‘όχι’».

Επίσης στις ΗΠΑ, ο Χοακίν Κάστρο, δημοκρατικός βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτεία Τέξας, κατήγγειλε μέσω X τον ναυτικό αποκλεισμό που αποτελεί κατ’ αυτόν «αναμφίβολα πράξη πολέμου».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην οποία έχουν οριακή πλειοψηφία οι ρεπουμπλικάνοι, αναμένεται να εκφραστεί σήμερα όσον αφορά ψήφισμα που θα υποχρεώσει «τον πρόεδρο να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες», πρόσθεσε.