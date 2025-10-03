Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας - Real.gr

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες δήλωσε χθες Πέμπτη ότι πέντε αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να πετούν κοντά στις ακτές της χώρας, κάνοντας λόγο για απειλή από τις ΗΠΑ.

«Είναι ιμπεριαλιστικά μαχητικά αεροσκάφη που τόλμησαν να πλησιάσουν τις ακτές της Βενεζουέλας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας κατά την επίσκεψή του σε αεροπορική βάση. «Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε.

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για σχολιασμό.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα, η βενεζουελάνικη κυβέρνηση διευκρίνισε πως η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Avianca ανέφερε την παρουσία μαχητικών αεροσκαφών περίπου 75 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Το Καράκας «καλεί τον αμερικανό υπουργό Πολέμου Πίτερ Χέγκσεθ να σταματήσει αμέσως την απερίσκεπτη και πολεμοχαρή στάση του», η οποία διαταράσσει την ειρήνη στην Καραϊβική, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 14 επιβαίνοντες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θεωρεί πως η Ουάσινγκτον εξυφαίνει σχέδια με στόχο την ανατροπή του, αλλά έχει δηλώσει πρόθυμος να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι διευθύνει καρτέλ ναρκωτικών, κάτι που ο βενεζουελάνος πρόεδρος αρνείται.