Quantcast
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας - Real.gr
real player

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

03:30, 03/10/2025
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες δήλωσε χθες Πέμπτη ότι πέντε αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να πετούν κοντά στις ακτές της χώρας, κάνοντας λόγο για απειλή από τις ΗΠΑ.

«Είναι ιμπεριαλιστικά μαχητικά αεροσκάφη που τόλμησαν να πλησιάσουν τις ακτές της Βενεζουέλας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας κατά την επίσκεψή του σε αεροπορική βάση. «Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε.

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για σχολιασμό.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα, η βενεζουελάνικη κυβέρνηση διευκρίνισε πως η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Avianca ανέφερε την παρουσία μαχητικών αεροσκαφών περίπου 75 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Το Καράκας «καλεί τον αμερικανό υπουργό Πολέμου Πίτερ Χέγκσεθ να σταματήσει αμέσως την απερίσκεπτη και πολεμοχαρή στάση του», η οποία διαταράσσει την ειρήνη στην Καραϊβική, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 14 επιβαίνοντες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θεωρεί πως η Ουάσινγκτον εξυφαίνει σχέδια με στόχο την ανατροπή του, αλλά έχει δηλώσει πρόθυμος να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι διευθύνει καρτέλ ναρκωτικών, κάτι που ο βενεζουελάνος πρόεδρος αρνείται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα - Εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή ζητά η οικογένεια

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα - Εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή ζητά η οικογένεια

00:40 03/10
Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, «Καλυψώ» και νόμο περί ευθύνης υπουργών

Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, «Καλυψώ» και νόμο περί ευθύνης υπουργών

01:20 03/10
Κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στα βορειοανατολικά - Μήνυμα 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και Λήμνο 

Κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στα βορειοανατολικά - Μήνυμα 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και Λήμνο 

00:20 03/10
Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

01:30 03/10
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra - Σήμερα η ψήφισή του

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra - Σήμερα η ψήφισή του

02:00 03/10
Πούτιν: «Άμεση αντίδραση της Ρωσίας αν προκληθεί από την Ευρώπη» - Τι είπε για ΗΠΑ-Γάζα

Πούτιν: «Άμεση αντίδραση της Ρωσίας αν προκληθεί από την Ευρώπη» - Τι είπε για ΗΠΑ-Γάζα

01:40 03/10
Σπείρα με εικονικά τιμολόγια: Οι διάλογοι που «έκαψαν» πρόεδρο, παρουσιαστή και επιχειρηματία

Σπείρα με εικονικά τιμολόγια: Οι διάλογοι που «έκαψαν» πρόεδρο, παρουσιαστή και επιχειρηματία

13:02 02/10
Γιώργος Λιάγκας: Η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέσπασε σε λυγμούς στο καμαρίνι – «Είναι μόνος του»

Γιώργος Λιάγκας: Η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέσπασε σε λυγμούς στο καμαρίνι – «Είναι μόνος του»

19:07 02/10

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ «παραίτησε» τον διευθυντή του Μουσείου Αϊζενχάουερ που αρνήθηκε να δωρίσει σπαθί στον βασιλιά Κάρολο

Ο Τραμπ «παραίτησε» τον διευθυντή του Μουσείου Αϊζενχάουερ που αρνήθηκε να δωρίσει σπαθί στον βασιλιά Κάρολο

04:00 03/10
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

03:30 03/10
Ελβετία: Δακρυγόνα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γενεύη για την αναχαίτιση από το Ισραήλ του διεθνούς στόλου για τη Γάζα

Ελβετία: Δακρυγόνα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γενεύη για την αναχαίτιση από το Ισραήλ του διεθνούς στόλου για τη Γάζα

03:00 03/10
ΗΠΑ: Η FAA εισάγει περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο αεροδρόμια της Ουάσινγκτον

ΗΠΑ: Η FAA εισάγει περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο αεροδρόμια της Ουάσινγκτον

02:30 03/10
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra - Σήμερα η ψήφισή του

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra - Σήμερα η ψήφισή του

02:00 03/10
Πούτιν: «Άμεση αντίδραση της Ρωσίας αν προκληθεί από την Ευρώπη» - Τι είπε για ΗΠΑ-Γάζα

Πούτιν: «Άμεση αντίδραση της Ρωσίας αν προκληθεί από την Ευρώπη» - Τι είπε για ΗΠΑ-Γάζα

01:40 03/10
Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

01:30 03/10
Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, «Καλυψώ» και νόμο περί ευθύνης υπουργών

Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, «Καλυψώ» και νόμο περί ευθύνης υπουργών

01:20 03/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved