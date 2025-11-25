Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «ψέματα» των ΗΠΑ για να δικαιολογηθεί πιθανή στρατιωτική δράση εναντίον της - Real.gr

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την επισημοποίηση της απόφασης των ΗΠΑ χθες Δευτέρα να προστεθεί το Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων») στη μαύρη λίστα των ξένων τρομοκρατικών οργανώσει «νέο και γελοίο ψέμα» με σκοπό να δικαιολογηθεί «παράνομη» στρατιωτική επέμβαση, καθώς η κρίση ανάμεσα στις δυο χώρες δεν σταματά να οξύνεται.

Η Ουάσιγκτον ανάπτυξε στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, καθώς και στολίσκο πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες, και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, που έχει στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα.

Χθες Δευτέρα ανακοινώθηκε επίσκεψη του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, του πτεράρχου Νταν Κέιν, στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, μικρό αγγλόφωνο αρχιπέλαγος ούτε δέκα χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας. Η χώρα αυτή φιλοξένησε τις τελευταίες εβδομάδες ασκήσεις με τη συμμετοχή πεζοναυτών και πολεμικών πλοίων.

Η επίσκεψη θα γίνει σήμερα, θα είναι επικεντρωμένη στην «αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και τις διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, που διευκρίνισε πως ο πτέραρχος θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό του Τρίνινταντ και Τομπάγκο Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Το Cártel de los Soles μένει να αποδειχτεί πως υπάρχει, λένε ειδικοί, που αναφέρονται μάλλον σε κύκλωμα διαφθοράς και ανοχής παράνομων δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα. Πάντως ο όρος που χρησιμοποιεί η Ουάσιγκτον (οι «ήλιοι») αναφέρεται στα διακριτικά ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας.

Το Καράκας «απορρίπτει κατά τρόπο κατηγορηματικό, σθεναρό και απόλυτο το νέο και γελοίο ψέμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το ανύπαρκτο Καρτέλ των Ήλιων (…) για να δικαιολογηθεί αθέμιτη και παράνομη επέμβαση εναντίον της Βενεζουέλας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Ό,τι κι αν κάνουν, όπου κι αν το κάνουν, όπως κι αν το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να νικήσουν τη Βενεζουέλα. Είμαστε ακατανίκητοι», διαβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κ. Μαδούρο πως είναι ο επικεφαλής του «Καρτέλ των Ήλιων» και προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Οι αρχές στο Καράκας βλέπει πρόσχημα για να επιβληθεί «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα και οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι το πετρέλαιο της.

«Κάθε μέρα εφευρίσκουν διαφορετική βλακεία (…) που προσάπτουν στη Βενεζουέλα και δικαιολογούν ό,τι θέλουν, σχολίασε χθες ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, αναγγέλλοντας «μεγάλη» κινητοποίηση σήμερα υπέρ της «εθνικής κυριαρχίας» και της «ανεξαρτησίας» της χώρας.

«Πίεση»

Ο κ. Ρούμπιο έδωσε εντολή τη 16η Νοεμβρίου να καταταχτεί το καρτέλ αυτό στον κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» (FTO), κάτι που επισημοποιήθηκε χθες. Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει ισλαμιστικές, αυτονομιστικές και ακροαριστερές οργανώσεις και –από φέτος– λατινοαμερικάνικες συμμορίες.

«Το Καρτέλ των Ήλιων είναι πλέον τρομοκρατική οργάνωση. Γελοίοι. Είναι γελοίοι. Επαναλαμβάνονται. Γι’ αυτό πάνε από αποτυχία σε αποτυχία», έκρινε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Αν θέλουν στ’ αλήθεια να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών, ας πάνε στον Ισημερινό (…) Η Βενεζουέλα δεν είναι ούτε χώρα παραγωγής ούτε χώρα διακίνησης», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας την «πρόκληση» και την «κλιμάκωση».

Η Ουάσιγκτον μοιάζει να επιδίδεται στην τακτική των… σκοτσέζικων ντους έναντι της Βενεζουέλας, να εναλλάσσει καυτό και παγωμένο, όσον αφορά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει βομβαρδισμούς στο έδαφός της.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυε πρόσφατα πως οι μέρες του ομολόγου του Μαδούρο είναι «μετρημένες». Αποκάλυψε πως διέταξε να διεξαχθούν μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα — παρ’ όλ’ αυτά, μέρες αργότερα δεν απέκλειε το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης. Επαναλαμβάνει ότι δεν αποκλείει στρατιωτική δράση, μολαταύτα είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Μαδούρο –χωρίς να έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό–, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνησή του.

Ο προσδιορισμός κάποιας οντότητας ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης δεν σημαίνει –ή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη– την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Ωστόσο «δίνει φάσμα δυνατοτήτων, τόσο στρατιωτικών όσο και από την άποψη των κυρώσεων», στην κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου «να συνεχίσει να ασκεί πίεση», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουάν Μανουέλ Τρακ, πανεπιστημιακός στο Μεξικό. «Η αύξηση της πίεσης δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι σχεδόν άμεσα επικείμενη επίθεση κάποιου είδους», κατά τον ίδιο.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες –σ’ αυτές προστέθηκε χθες η ισπανική Air Europa, που εκτελεί σε εβδομαδιαία βάση δρομολόγιο Μαδρίτη-Καράκας– ανέστειλαν τις συνδέσεις τους με τη Βενεζουέλα, μετά την έκδοση ειδοποίησης της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για την «εντεινόμενη στρατιωτική δραστηριότητα» στην περιοχή.

Η Βενεζουέλα υφίσταται από το 2019 ευρείας κλίμακας αμερικανικές κυρώσεις, ιδίως εμπάργκο στο πετρέλαιο, κάτι που υποχρεώνει το Καράκας να πουλάει το πετρέλαιό του στη μαύρη αγορά με μεγάλες εκπτώσεις.

Κάποιοι οικονομολόγοι εκτιμούν πως η κίνηση πιθανόν είχε σκοπό, μεταξύ άλλων, να προκαλέσει περαιτέρω ασφυξία στην οικονομία της λατινοαμερικάνικης χώρας, ήδη σε άσχημη κατάσταση, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού βυθισμένο στη φτώχεια και επαπειλούμενο υπερπληθωρισμό.