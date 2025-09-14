Η Βενεζουέλα κατήγγειλε την κράτηση αλιευτικού σκάφους της από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ - Πέντε F-35 στο Πουέρτο Ρίκο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε την κράτηση και έλεγχο επί οκτώ ώρες αλιευτικού σκάφους της από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός των υδάτων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, επισήμως, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι δεκαοκτώ ένοπλα μέλη του πληρώματος του αμερικανικού πολεμικού πλοίου επιβιβάστηκαν στο σκάφος αλιείας τόνου, που έπλεε σε απόσταση 48 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Λα Μπλανκίγια της Βενεζουέλας και το κράτησαν επί οκτώ ώρες. Κατήγγειλε «ευθεία πρόκληση μέσω της παράνομης χρήσης υπερβαλλόντων στρατιωτικών μέσων».

«Οσοι διατάσσουν προβοκάτσιες επιδιώκουν επεισόδιο που θα δικαιολογεί πολεμική κλιμάκωση στην Καραϊβική με στόχο την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος» στην Βενεζουέλα, καταγγέλλεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Το Καράκας «απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν αμέσως τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ειρήνη στην Καραϊβική και καλεί τον αμερικανικό λαό να απορρίψει την χρησιμοποίηση των στρατιωτών του ως θυσιαστικών πιονιών για την υποστήριξη των φιλοδοξιών μιας άπληστης και αρπακτικής ελίτ».

Video of the Venezuelan fishing boat being boarded by forces from the USS Jason Dunham destroyer in international waters on Friday#Venezuela pic.twitter.com/nPsZdM5q6l — CNW (@ConflictsW) September 13, 2025

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική στο όνομα της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών, προκαλώντας ένταση με την Βενεζουέλα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν «σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά» και σκότωσε 11 «ναρκοτρομοκράτες». Τους παρουσίασε ως μέλη της οργάνωσης Τρεν ντε Αράγκουα, του βενεζουελάνικου καρτέλ που δρα σε πολλές χώρες και έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατική οργάνωση από τον αμερικανό πρόεδρο.

Πέντε μαχητικά αεροσκάφη F-35 των ΗΠΑ προσγειώθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο

Πέντε F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκαν χθες Σάββατο στο Πουέρτο Ρίκο, λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ανάπτυξη 10 μαχητικών stealth σε αυτό το αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών και εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα.

Τα F-35 προσγειώθηκαν στην πρώην στρατιωτική βάση Roosevelt Roads στη Σέιμπα του Πουέρτο Ρίκο, ανέφερε στο Reuters ο φωτογράφος Ρίκι Αρντουένγκο που συνεργάζεται με το εν λόγω πρακτορείο ειδήσεων.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν θεαθεί επίσης στρατιωτικά ελικόπτερα και αεροσκάφη τύπου Osprey στην περιοχή, ενώ τη Δευτέρα ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Πουέρτο Ρίκο.

Ανακοινώνοντας τα σχέδιά του για ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, ο Τραμπ είχε πει πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν μιλάει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας.

Χθες Σάββατο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε την παράνομη κράτηση επί οκτώ ώρες ενός αλιευτικού σκάφους της από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP