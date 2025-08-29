Η Βραζιλία εξετάζει ανταποδοτικούς δασμούς 50% στις ΗΠΑ ως απάντηση στον Τραμπ - Real.gr

Η Βραζιλία εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης αντιποίνων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων δασμών, μετά την επιβολή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δασμών 50% σε μια σειρά βραζιλιάνικων εισαγωγών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το AFP.

Συγκεκριμένα όπως ανέφεραν δύο κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενέκρινε τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τα αντίποινα που θα μπορούσε να λάβει η Βραζιλία ως απάντηση στους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ λόγω της δίκης για την απόπειρα πραξικοπήματος του συμμάχου του Ζαΐχ Μπολσονάρου

Το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας θα έχει 30 ημέρες για να αποφασίσει εάν οι αμερικανικοί δασμοί εμπίπτουν στον πρόσφατο νόμο περί οικονομικής αμοιβαιότητας.

Εάν εμπίπτουν, τότε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων θα προτείνει αντίμετρα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αμοιβαίους δασμούς, σύμφωνα με διπλωματική πηγή.

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση θα κοινοποιήσει επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή την απόφασή της να εξετάσει πιθανά αντίμετρα, πρόσθεσε η πηγή.

«Ο χώρος για διπλωματικές διαβουλεύσεις παραμένει ανοιχτός», πρόσθεσε η πηγή.

Ο νόμος περί οικονομικής αμοιβαιότητας, που ψηφίστηκε τον Απρίλιο, επιτρέπει στην κυβέρνηση να λάβει «αντίμετρα» κατά χωρών που ενεργούν μονομερώς για να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα της Βραζιλίας.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αναστολή εμπορικών παραχωρήσεων, επενδύσεων ή συμφωνιών πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεωρούνται η έσχατη λύση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την άλλη χώρα ή εμπορικό μπλοκ.

Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βραζιλίας βρίσκονται σε αδιέξοδο από την 6η Αυγούστου, όταν τέθηκαν σε ισχύ δασμοί 50% στον βραζιλιάνικο καφέ και σε άλλα προϊόντα.

Χθες, Πέμπτη, ο Λούλα παραπονέθηκε ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί τις καταγγελίες της Βραζιλίας.

«Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με κανέναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Παρόλο που ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ έχει στοχεύσει κυρίως χώρες που έχουν μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εισαγωγές της Βραζιλίας από τις ΗΠΑ υπερτερούν κατά πολύ των εξαγωγών της.

Η Ουάσιγκτον είχε εμπορικό πλεόνασμα 28,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αγαθά και υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής το 2024.

Η Βραζιλία εισάγει μεγάλο αριθμό προϊόντων από χάλυβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών μηχανημάτων, κινητήρων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών για την αεροδιαστημική βιομηχανία της.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος, για να δικαιολογήσει τους δασμούς 50% που επιβλήθηκαν στη χώρα.

Η Βραζιλία έχει ζητήσει τη βοήθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την επίλυση της διαφοράς.