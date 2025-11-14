Η Βρετανή υπουργός Πολιτισμού καλωσόρισε τη συγγνώμη του BBC στον Τραμπ - Real.gr

Η βρετανή υπουργός Πολιτισμού Λάιζα Νάντι δήλωσε σήμερα ότι ήταν σωστό εκ μέρους του BBC να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για ένα ντοκιμαντέρ που οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν δυσφημιστικό.

«Ήταν σωστό το ότι αναγνώρισαν πως δεν ανταποκρίθηκαν στις υψηλότερες προδιαγραφές», δήλωσε η Νάντι στο ραδιοσταθμό Times Radio. «Πιστεύω ότι ήταν επίσης σωστό το ότι ζήτησαν συγγνώμη», πρόσθεσε.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή του BBC Panorama λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, είχαν συρραφεί τρία αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι οπαδοί του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο. Η επεξεργασία της ομιλίας του στο ντοκιμαντέρ δημιουργούσε την εντύπωση ότι είχε καλέσει ο ίδιος σε βία.