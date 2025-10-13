Η Βρετανία επιθυμεί να έχει ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας - Real.gr

Τη δέσμευσή του για παροχή έμπρακτης βοήθειας για την ανάκαμψη της Λωρίδας της Γάζας θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου στην ιστορική σύνοδο ειρήνης που πραγματοποιείται στο Σαρμ ελ - Σέιχ της Αιγύπτου.

Αυτό ανακοίνωσε η Ντάουνιγκ Στριτ λίγο πριν την αναχώρηση του Κιρ Στάρμερ από το Λονδίνο.

Μεταξύ άλλων η Βρετανία από την μια αναμένεται να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών και από την άλλη να οργανώσει μια διεθνείς σύνοδο με θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Τα χρήματα θα δοθούν για την παροχή βασικών υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής στους αμάχους της περιοχής, ενώ στην τριήμερη διεθνή σύνοδο θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Γερμανία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή. Παράλληλα, θα προσκληθούν διεθνείς οργανισμοί, αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν στην περιοχή. Στόχος της συνόδου θα είναι ο συντονισμός των δράσεων για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάκαμψη της περιοχής, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του πολέμου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα σταθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης, ώστε οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές να ζήσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Με τη σειρά της, η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ουσιαστική ανάκαμψη. «Η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τώρα είναι η στιγμή να καθαριστούν τα ερείπια, να αποκατασταθούν οι υποδομές και να ξαναχτιστούν οι ζωές. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, συντονίζοντας δυνάμεις και επενδύσεις για τη στήριξη της προσπάθειας».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του γραφείου του βρετανού πρωθυπουργού, το πακέτο των 20 εκατ. λιρών εντάσσεται στη συνολική ανθρωπιστική βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου προς τον παλαιστινιακό λαό, η οποία για το 2025, φτάνει τα 116 εκατ. λίρες. Ήδη έχουν διατεθεί 74 εκατ. λίρες για βοήθεια σε τρόφιμα, στέγαση και ιατρική περίθαλψη.