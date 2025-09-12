Η Βρετανία επιβάλλει νέες κυρώσεις σε προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού και πετρελαίου που συνδέονται με τη Ρωσία - Real.gr

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε κυρώσεις σε μια εκατοστή στρατιωτικούς προμηθευτές και πλοία ύποπτα ότι ανήκουν στο ρωσικό «στόλο φάντασμα», με την ευκαιρία επίσκεψης στο Κίεβο της νέας επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

«Οι κυρώσεις αυτές σηματοδοτούν ένα νέο σταθμό στις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να εντείνει την οικονομική πίεση» επί του Βλαντίμιρ Πούτιν και «να κόψει τις χρηματοοικονομικές ροές που (ο Πούτιν) έχει απεγνωσμένα ανάγκη για να χρηματοδοτήσει αυτό τον παράνομο πόλεμο», δήλωσε η Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η υπουργός Εξωτερικών, η οποία πρόκειται να συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε επίσης «την πλήρη περιφρόνηση» που επιδεικνύει ο ρώσος πρόεδρος στην αρχή της κυριαρχίας, μετά τη χωρίς προηγούμενο εισβολή περίπου 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πολωνικό έδαφος.

Η εισβολή αυτή ήταν εσκεμμένη σύμφωνα με τη Βαρσοβία και συμμάχους της, κάτι που αρνείται ωστόσο η Μόσχα.

Αυτές οι νέες κυρώσεις στοχοθετούν γύρω στις τριάντα οντότητες και άτομα «που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή προμηθεύοντας σημαντικό εξοπλισμό όπως ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χημικά προϊόντα και εκρηκτικά για την κατασκευή πυραύλων ή άλλων οπλικών συστημάτων», όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει το υπουργείο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια εταιρεία με έδρα την Κίνα και με δύο ρώσους συνιδιοκτήτες ή μια τουρκική εταιρεία που διευθύνεται από έναν υπήκοο του Αζερμπαϊτζάν.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης σε επιπλέον 70 πλοία του «στόλου φάντασμα» που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για να εξάγει το πετρέλαιό της. Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022, το Λονδίνο έχει επιβάλει κυρώσεις σε περίπου 500 από τα πλοία αυτά.

Εξάλλου ρωσικά πλήγματα στοίχισαν σήμερα το πρωί τη ζωή σε δύο ανθρώπους ενώ πέντε άλλοι τραυματίσθηκαν στην περιφέρεια του Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.