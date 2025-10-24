Η Βρετανία καλεί τους συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας - Real.gr

Quantcast
05:00, 24/10/2025
Η Βρετανία καλεί τους συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έχει σκοπό να καλέσει σήμερα τις χώρες μέλη της λεγόμενης συμμαχίας των προθύμων, που υποστηρίζουν την Ουκρανία, να «αυξήσουν τις δωρεές» οπλικών συστημάτων μακράς εμβέλειας στο Κίεβο κατά τη διάρκεια συνάντησης που οργανώνεται στο Λονδίνο, με παρόντα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένο να γίνει το απόγευμα, την επομένη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος

Αναμένονται επίσης στη βρετανική πρωτεύουσα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, ο ομόλογός της της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του κ. Στάρμερ.

Άλλοι είκοσι ηγέτες – ανάμεσά τους θα είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν – αναμένεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες μέσω βιντεοσυνδέσεων, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Στη συμμαχία των προθύμων αυτή συμμετέχουν 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Την συνδιευθύνουν οι κ.κ. Στάρμερ και Μακρόν.

«Ο πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει τους ηγέτες να βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», εξήγησαν οι υπηρεσίες του στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Πέρα από την ενίσχυση των κυρώσεων στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες ο κ. Στάρμερ θα καλέσει τους εταίρους του να «τελειώσουν τη δουλειά με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ρωσικοί πόροι για να αποδεσμευτούν δισεκατομμύρια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ουκρανική άμυνα και να αυξήσουν τις δωρεές (οπλικών) συστημάτων μακράς εμβέλειας».

Οι ευρωπαίοι προμηθεύουν ήδη πυραύλους συγκριτικά μεγάλης εμβέλειας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ιδίως γαλλικούς SCALP και βρετανικούς Storm Shadow, αλλά σε μικρές ποσότητες.

Η Ουκρανία, που παράγει κι αυτή κάποιους πυραύλους του τύπου αυτού (Neptune, Flamingo) ζητεί αντίθετα επίμονα, χωρίς επιτυχία, γερμανικούς πυραύλους Taurus. Ενώ οι ΗΠΑ αρνούνται ως τώρα να παραδώσουν πυραύλους Tomahawk, όπως ήλπιζε ο κ. Ζελένσκι.

Ο κ. Στάρμερ αναμένεται ακόμη να ανακοινώσει «επιτάχυνση» του βρετανικού προγράμματος κατασκευής 5.000 πυραύλων προορισμένων για την άμυνα της Ουκρανίας.

Κάπου 140 από αυτούς τους «ελαφρείς πυραύλους πολλαπλών ρόλων» αναμένεται να παραδοθούν μέσα στον χειμώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

