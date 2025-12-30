Η Υεμένη κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Διατάσσει να φύγουν τα στρατεύματα των ΗΑΕ - Real.gr

Το λεγόμενο προεδρικό συμβούλιο της Υεμένης --με άλλα λόγια η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση-- ανακοίνωσε σήμερα την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της πρόσφατης προέλασης των δυνάμεων των αυτονομιστών του νότου.

Ακόμη, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ακυρώσει τη διμερή συμφωνία για την Άμυνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τα πως υποστηρίζουν λεγόμενο το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), απαιτώντας να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από το υεμενίτικο έδαφος.

Ο επικεφαλής του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου Ρασάντ αλ Αλίμι ανέφερε πως έδωσε προθεσμία 24 ωρών στις δυνάμεις των ΗΑΕ να αποχωρήσουν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία διεθνής συνασπισμός που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 ανακοίνωσε πως αεροσκάφη του βομβάρδισαν όπλα και οχήματα που παραδόθηκαν σε μαχητές του ΣΜΝ από πλοία που είχαν αναχωρήσει από τα Εμιράτα.