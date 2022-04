«Η Ρωσία προσπαθεί να μας εκβιάσει»: Νέα σκληρή απάντηση της Ευρώπης για το φυσικό αέριο- Τι θα γίνει με Πολωνία και Βουλγαρία

«Η Πολωνία και η Βουλγαρία λαμβάνουν φυσικό αέριο από γειτονικές χώρες στην ΕΕ και αυτό δείχνει την αλληλεγγύη μεταξύ μας», δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες.

«Η Ρωσία προσπαθεί να μας εκβιάσει», τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής , ενώ σημείωσε ότι η απάντηση της ΕΕ θα είναι «άμεση, ενωμένη και συντονισμένη».

«Πρώτον, θα διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις της Gazprom θα έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στους Ευρωπαίους καταναλωτές», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι σήμερα συναντήθηκε η ομάδα συντονισμού της ΕΕ για το φυσικό αέριο, κατά την οποία, η Πολωνία και η Βουλγαρία, ενημέρωσαν για την κατάσταση. «Και οι δύο χώρες λαμβάνουν αέριο από τους γείτονές τους στην ΕΕ. Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη μεταξύ μας, αλλά και την αποτελεσματικότητα παλαιότερων επενδύσεων, όπως οι διασυνδέσεις και άλλες υποδομές φυσικού αερίου», ανέφερε στη συνέχεια.

It comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to blackmail us.

This is something the @EU_Commission has been preparing for, with Member States and international partners.

Our response will be immediate, united and coordinated.

