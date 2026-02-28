Quantcast
Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Άλλη μια ισχυρή έκρηξη στο Ντουμπάι - Real.gr
17:44, 28/02/2026
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μεταδίδουν πως άλλη μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Ντουμπάι και ότι μια πυκνή στήλη καπνού υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν το Σάββατο εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

 

