Ιαπωνία: Άνθρωποι ανεβαίνουν στις στέγες των κτιρίων μετά τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι - Real.gr

Στην Ιαπωνία, οι άνθρωποι καταφεύγουν στις στέγες των κτιρίων μετά την έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι που ακολούθησαν τον ισχυρό σεισμό στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Οι πρώτες μετρήσεις από το Χοκάιντο και τη Ρωσία δείχνουν ότι τα αρχικά κύματα είναι πολύ μικρότερα από το αναμενόμενο, περίπου 30 έως 40 εκατοστά (1 έως 1,3 πόδια), αντί για τα τρομακτικά 3 μέτρα που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι είναι πολύ νωρίς για να χαλαρώσουν — το δεύτερο ή το τρίτο κύμα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο.

🚨🇯🇵 BREAKING: JAPAN ROOFTOPS FILL AS TSUNAMI ALERT SPREADS

In Japan, people are heading for rooftops after tsunami alerts hit following the huge quake in Russia’s Far East.

Early readings from Hokkaido and Russia show initial waves are much smaller than expected, around 30 to… https://t.co/AaOEOVZ2Cb pic.twitter.com/LkWWIdHXM5

