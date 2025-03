Ιαπωνία: Η χειρότερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 50 ετών τέθηκε υπό έλεγχο - Real.gr

Ο δήμαρχος της πόλης Οφουνάτο, στη βόρεια Ιαπωνία, έκανε σήμερα γνωστό ότι η χειρότερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 50 και πλέον ετών σε αυτήν τη χώρα τέθηκε υπό έλεγχο.

Η φωτιά μαινόταν στα βουνά που περιβάλλουν αυτήν την αγροτική περιοχή από την 26η Φεβρουαρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, καταστρέφοντας τουλάχιστον 210 κτίρια και αναγκάζοντας περισσότερους από 4.200 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Έπειτα από μία έρευνα από αέρος, εκτιμάμε πως η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον κίνδυνο εξάπλωσης. Δηλώνω πως η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο», ανέφερε ο δήμαρχος του Οφουνάτο, Κιγιόσι Φουτσιγκάμι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Japan has deployed 2,000 firefighters and 16 helicopters to battle its largest forest fire in 30 years.

The blaze in Iwate Prefecture has torched 5,200 acres, killed one person, and forced 4,600 to evacuate.#Japan #Wildfire #Iwate pic.twitter.com/jrPRBj5rQa

— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) March 3, 2025